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Неймар встал на защиту Винисиуса после слов Родри

23 Ноября 2024 • 00:12 Комментировать

Винисиус Жуниор считался фаворитом на «Золотой мяч», но награду выиграл Родри. За последнее время полузащитник «Манчестер Сити» дал ряд интервью. В одном из последних Родри высказался о Винисиусе.

«Думаю, что Винисиус Жуниор умный парень, и со временем он поймёт, что чем больше внимания он будет уделять полю, тем лучше. Как и у всех, ему есть в чём прибавить на поле и за его пределами. Он молод, и я уверен, что люди дадут ему правильные советы, особенно в «Реале», - сказал Родри.

Неймар в социальных сетях отреагировал на слова Родри.

«Теперь он стал болтуном», - написал Неймар, защищая Винисиуса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Неймар Винисиус Жуниор Родри Эрнандес ещё теги
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