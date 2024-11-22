«Манчестер Юнайтед» может подписать звезду Серии А уже в январе

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность зимнего трансфер полузащитника «Аталанты» Эдерсона.

25-летний игрок фигурировал в числе целей «Манчестер Сити» и других английских грандов, включая всё тот же «Манчестер Юнайтед». Теперь информацию об интересе «красных дьяволов» подтверждает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг. Манкунианцы ищут усиление в среднюю линию и могут совершить подписание уже в январе. Кандидатура бразильца высоко ценится клубом.

Стоимость Эдерсона, согласно оценке Transfermarkt, составляет 40 млн евро. Хавбек связан с «Аталантой» контрактом, рассчитанным до 2027 года.