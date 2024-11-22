«Арсенал» претендует на вингера сборной Испании

Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании вингера «Вильярреала» Алекса Баэны.

«Канониры» назывались в числе претендентов на лидера «жёлтой субмарины» ещё по ходу прошлого сезона, однако до конкретных переговоров дело не дошло. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, «Арсенал» сохраняет интерес к 23-летнему футболисту. Сам испанец открыт к переходу в лондонский клуб.

Алекс Баэна, оценённый экспертами Transfermarkt в 50 млн евро, отметился одним голом и пятью результативными передачами в 11 матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги. В цветах сборной Испании игрок провёл восемь поединков, записав на свой счёт два забитых мяча.