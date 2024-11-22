Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: «Не буду говорить, что мне требуется много времени»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не станет требовать много времени для достижения результата.

Португалец возглавил команду на прошлой неделе, перебравшись из лиссабонского «Спортинга». В воскресенье состоится дебютный для нового рулевого матч против «Ипсвича».

«Если ты в «Манчестер Юнайтед», тебе нужно выигрывать матчи. Я это знаю, поэтому не стану говорить, что мне нужно много времени. Мы должны побеждать в матчах, а затем и завоёвывать титулы», – заявил на предматчевой пресс-конференции 39-летний специалист.

Рубен Аморим заменил в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, уволенного в конце октября.