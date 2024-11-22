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Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: «Не буду говорить, что мне требуется много времени»

22 Ноября 2024 • 23:15 Комментировать
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
1 5.10 X 4.10 2 1.63
24.11 19:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не станет требовать много времени для достижения результата.

Португалец возглавил команду на прошлой неделе, перебравшись из лиссабонского «Спортинга». В воскресенье состоится дебютный для нового рулевого матч против «Ипсвича».

«Если ты в «Манчестер Юнайтед», тебе нужно выигрывать матчи. Я это знаю, поэтому не стану говорить, что мне нужно много времени. Мы должны побеждать в матчах, а затем и завоёвывать титулы», – заявил на предматчевой пресс-конференции 39-летний специалист.

Рубен Аморим заменил в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, уволенного в конце октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим

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