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Родри: «Я мечтал просто играть на профессиональном уровне»

22 Ноября 2024 • 23:03 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1 1.50 X 4.70 2 5.60
Через 20 ч. 15 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес признался, что достиг гораздо большего, чем рассчитывал.

В конце октября испанский футболист стал обладателем «Золотого мяча». По словам самого хавбека, ранее он и не мечтал о таких высотах.

«Моей мечтой было просто играть на профессиональном уровне – вот и всё. Я никогда не думал, что достигну такого. Это следствие постоянного роста, характера, стремления к большему, амбиций. Я такой, какой есть. Я приехал в «Манчестер Сити», чтобы творить историю и побеждать», – приводит пресс-служба «горожан» слова Родри, продолжающего восстановление после травмы крестообразной связки.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес

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