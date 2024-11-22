Родри: «Я мечтал просто играть на профессиональном уровне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес признался, что достиг гораздо большего, чем рассчитывал.

В конце октября испанский футболист стал обладателем «Золотого мяча». По словам самого хавбека, ранее он и не мечтал о таких высотах.

«Моей мечтой было просто играть на профессиональном уровне – вот и всё. Я никогда не думал, что достигну такого. Это следствие постоянного роста, характера, стремления к большему, амбиций. Я такой, какой есть. Я приехал в «Манчестер Сити», чтобы творить историю и побеждать», – приводит пресс-служба «горожан» слова Родри, продолжающего восстановление после травмы крестообразной связки.