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Угарте рассказал, как ему помог опыт игры с Мбаппе в «ПСЖ»

22 Ноября 2024 • 22:44 Комментировать
ПСЖ
1:0
Тулуза
1 1.37 X 5.50 2 8.00
1-й тайм

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте вспомнил о парижском этапе своей карьеры.

Уругваец пополнил ряды «ПСЖ» в июле прошлого года, перебравшись из лиссабонского «Спортинга», а уже в начале нынешнего сезона был куплен «Манчестер Юнайтед».

«Опыт игры в «ПСЖ» был потрясающим. Большой клуб, известный во всём мире благодаря таким звёздам, как Мбаппе, Неймар, Месси, Верратти. Сначала было трудно в это поверить. Лишь со временем начинаешь привыкать и понимать, как всё работает в таком большом клубе.

Ты тренируешься с лучшими, а это требует серьёзных усилий. Для меня было очень полезно играть персонально против Мбаппе на тренировках. Он был великолепен, очень скромен. Я благодарен за этот опыт», – цитирует United Stand Угарте.

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Манчестер Юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе Мануэль Угарте ещё теги

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