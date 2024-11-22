Угарте рассказал, как ему помог опыт игры с Мбаппе в «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте вспомнил о парижском этапе своей карьеры.

Уругваец пополнил ряды «ПСЖ» в июле прошлого года, перебравшись из лиссабонского «Спортинга», а уже в начале нынешнего сезона был куплен «Манчестер Юнайтед».

«Опыт игры в «ПСЖ» был потрясающим. Большой клуб, известный во всём мире благодаря таким звёздам, как Мбаппе, Неймар, Месси, Верратти. Сначала было трудно в это поверить. Лишь со временем начинаешь привыкать и понимать, как всё работает в таком большом клубе.

Ты тренируешься с лучшими, а это требует серьёзных усилий. Для меня было очень полезно играть персонально против Мбаппе на тренировках. Он был великолепен, очень скромен. Я благодарен за этот опыт», – цитирует United Stand Угарте.