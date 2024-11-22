Сон назвал лучшего игрока АПЛ на данный момент

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал, кого считает сильнейшим игроком Английской премьер-лиги на сегодняшний день.

Выбор звезды «шпор» пал на форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Я его большой поклонник. Он делает невероятные вещи. Есть много хороших игроков, однако Мо Салах очень и очень последователен уже на протяжении многих лет», – цитирует Anythinhg Liverpool южнокорейского футболиста.

Мохамед Салах записал на свой счёт десять забитых мячей и десять результативных передач в 17 матчах команды Арне Слота во всех турнирах.

«Ливерпуль» располагается на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Тоттенхэм» – десятый.