«Атлетико» работает над усилением своего состава. Как сообщает портал TodoFichajes, целью мадридского клуба является полузащитник Энцо Фернандес из «Челси».

Фернандес в последнее время потерял статус твёрдого игрока основы «Челси». На этом фоне у полузащитника есть проблемы в личной жизни. Словом, смена обстановки могла бы заинтересовать 23-летнего аргентинца.

Отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хотел бы видеть Энцо Фернандеса в своих рядах.

Камнем преткновения может стать ценник. «Челси» в начале 2023 года заплатил за Фернандеса 121 миллион евро, и лондонцы хотели бы отбить большую часть этой суммы.