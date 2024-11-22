Слот рассказал о состоянии Алиссона, ван Дейка и Александер-Арнольда

В пятницу главный тренер «Ливерпуля» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами на пресс-конференции. Специалист высказался о кадровой ситуации в команде.

«Алиссон? Мы осторожны со всеми, особенно когда речь идёт о мышечных травмах. Алиссон тренируется с вратарями, но не с командой. Он поправляется, но не готов к воскресенью.

С ван Дейком всё хорошо. Сегодня он тренируется с командой. Александер-Арнольд не тренируется в общей группе, но он вернётся к нам скоро. Эллиотт снова тренируется, это положительный момент. Он пропустил несколько недель, но теперь опять работает.

Жота всё ещё не работает в общей группе, как и Кьеза. Они вернутся в ближайшие недели», - сказал Слот.