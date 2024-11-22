Слот высказался о продлении контракта Гвардиолы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о продлении контракта между Хосепом Гвардиолой и «Манчестер Сити».

«Это хорошие новости для «Манчестер Сити» и для АПЛ. Все хотят, чтобы здесь выступали лучшие футболисты и тренеры. Гвардиола определённо один из лучших тренеров, возможно, самый лучший. Он выиграл четыре чемпионских титула подряд. Но если бы он решил уйти, «Манчестер Сити» не оказался бы на дне, учитывая то, как игроки у них есть», - сказал Слот журналистам на пресс-конференции.

Добавим, что в воскресенье «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Саутгемптона».