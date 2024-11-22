Аморим ответил, что нужно изменить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос, нуждается ли клуб в перестройке.

«Я не знаю насчёт перестройки. У нас есть пространство для роста как команды. Нам нужно совершенствоваться во многих областях. Я знаю, что нам нужно изменить способ нашей игры. Нам также нужно изменить физический аспект команды. Я не знаю, сколько времени это займёт, но я знаю, что в «Манчестер Юнайтед» нужно побеждать. Нам требуется какое-то время, ведь АПЛ – сложная лига. Чтобы бороться за титул, нам многое нужно улучшить», - сказал Аморим на пресс-конференции.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.