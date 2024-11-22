Аморим: «Моуринью приходил в АПЛ после победы в Лиге чемпионов, а я нет»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил, есть ли что-то общее между его назначением и назначением Жозе Моуринью в «Челси» в 2004 году.

«Португальские тренеры показывали, что могут быть лучшими в мире. Я отличаюсь от Моуринью. Я помню то время. На Моуринью смотрели и чувствовали, что он может побеждать везде. Это не одно и то же. Он приходил после победы в Лиге чемпионов, а я нет.

Сегодня футбол другой. Думаю, я подходящий человек для этой работы. Я молодой парень и стараюсь использовать это, чтобы помогать игрокам», - сказал Аморим на пятничной пресс-конференции.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ипсвича» на выезде.