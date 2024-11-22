Аморим упомянул предшественников, говоря о «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим упомянул своих предшественников, рассуждая о проблемах клуба.

«Я действительно не знаю, в чём главная проблема «Манчестер Юнайтед». Я узнаю. Здесь были разные типы тренеров. Были те, кто ранее выигрывал всё, как ван Галь и Моуринью. Были те, кто хорошо знал клуб, как Сульшер. Был тот, кто был одним из лучших за пределами топ-лиг, как тен Хаг. Мы должны признать, что нам требуется время, но мы также должны побеждать. Вот и всё. Здесь были разные типы тренеров, но больших результатов не было. Мы постараемся сделать это по-своему», - сказал Аморим журналистам.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ипсвича» на выезде.