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Аморим упомянул предшественников, говоря о «Манчестер Юнайтед»

22 Ноября 2024 • 20:59 Комментировать (1)
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
1 5.10 X 4.10 2 1.63
24.11 19:30

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим упомянул своих предшественников, рассуждая о проблемах клуба.

«Я действительно не знаю, в чём главная проблема «Манчестер Юнайтед». Я узнаю. Здесь были разные типы тренеров. Были те, кто ранее выигрывал всё, как ван Галь и Моуринью. Были те, кто хорошо знал клуб, как Сульшер. Был тот, кто был одним из лучших за пределами топ-лиг, как тен Хаг. Мы должны признать, что нам требуется время, но мы также должны побеждать. Вот и всё. Здесь были разные типы тренеров, но больших результатов не было. Мы постараемся сделать это по-своему», - сказал Аморим журналистам.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ипсвича» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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avedonev
22 Ноября 2024 в 21:15
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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