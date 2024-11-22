Аморим: «Называйте меня наивным, но я верю, что я подходящий парень для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим верит в свои силы. Об этом португалец рассказал журналистам перед дебютным матчем у руля команды.
«Является ли «Манчестер Юнайтед» работой, которую невозможно выполнять? Конечно, нет. Я действительно так не считаю. Называйте меня наивным, но я верю, что я подходящий парень для этого момента. Я не переживаю об этом», - сказал Аморим на пресс-конференции.
В воскресенье, 24 ноября, «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ипсвича». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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