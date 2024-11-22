Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер может сменить клубную прописку после окончания текущего сезона.

По сообщениям Sabah, следующим летом турецкий «Галатасарай» надеется подписать 32-летнего Алиссона.

Напомним, бразилец выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В этом сезоне он принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых пропустил три гола и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор Алиссона с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2027 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 28 миллионов евро.