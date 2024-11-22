Артета рассказал о встрече с владельцами «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу своей встречи с владельцами клуба, состоявшейся во время паузы на матчи сборных.

«Всегда очень позитивно проводить время вместе. У нас было время для того, чтобы поговорить о трансферных окнах и о том, куда мы ведём клуб после ухода Эду с поста спортивного директора. Проводить время с владельцами – одно удовольствие. У них так много опыта в спорте. Вы чувствуете их амбиции в том, как тесно они работают с нами каждый день», - сказал Артета на пресс-конференции.

«Арсенал» в субботу, 23 ноября, проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест».