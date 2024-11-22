Лопетеги отреагировал на продление контракта Гвардиолы

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Хулен Лопетеги высказался о продлении контракта Хосепа Гвардиолы. Как известно, рулевой «Манчестер Сити» заключил новое трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2026/2027.

«Всегда хорошо, когда лучшие тренеры продолжают работу в Премьер-лиге. Пеп, безусловно, один из лучших. Я рад за него, он мог друг, так что да, я доволен», - сказал Лопетеги журналистам на пятничной пресс-конференции.

Ранее, напомним, в прессе появлялась информация о возможном скором увольнении Хулена Лопетеги из «Вест Хэма» из-за плохих результатов команды.