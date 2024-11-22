Постекоглу: «Мы лучше, чем показывают результаты»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался об уровне своей команды.

«Это немного неоднозначно. Мы определённо как команда лучше, чем показывают наши результаты. Результаты не в полной мере отражают наш уровень. Я по-прежнему оптимистичен в отношении нашего прогресса как команды. Нам просто нужно продолжать двигаться вперёд, чтобы добиться стабильности», - сказал Постекоглу журналистам.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В субботу команда Анге Постекоглу сыграет на выезде против «Манчестер Сити».