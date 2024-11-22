В социальных сетях английские фанаты стали обращаться к президенту России Владимиру Путину. Они в шутку просят Путина применить ракету «Орешник» по городам, где базируются их конкурирующие клубы. В публикациях болельщики заявляют, что именно в этих городах хранятся ракеты британского производства.

Сложно сказать, насколько юмор англичан является уместным в нынешней напряжённой ситуации в мире.

Как известно, ранее Владимир Путин сделал заявление, в котором сообщил о первом применении ракеты «Орешник».

Лидером Английской премьер-лиги сейчас является «Ливерпуль».