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Фанаты из Англии стали обращаться к Путину после его заявления

22 Ноября 2024 • 19:44 Комментировать

В социальных сетях английские фанаты стали обращаться к президенту России Владимиру Путину. Они в шутку просят Путина применить ракету «Орешник» по городам, где базируются их конкурирующие клубы. В публикациях болельщики заявляют, что именно в этих городах хранятся ракеты британского производства.

Сложно сказать, насколько юмор англичан является уместным в нынешней напряжённой ситуации в мире.

Как известно, ранее Владимир Путин сделал заявление, в котором сообщил о первом применении ракеты «Орешник».

Лидером Английской премьер-лиги сейчас является «Ливерпуль».

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Владимир Путин
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