Аморим поведал, что Моуринью рассказал ему о «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим в пресс-конференции рассказал о том, что о клубе ему рассказал соотечественник Жозе Моуринью.

«Моуринью передал мне сообщение, что это большой клуб, прекрасный клуб с прекрасными людьми. Он прав – так оно и есть. Мы строим новый клуб. Я другой парень. Надеюсь научить футболистов здесь чему-то новому. Это лучший клуб в Англии. Мы хотим побеждать, вот и всё», - сказал Аморим на пресс-конференции.

Напомним, что Жозе Моуринью тренировал «Манчестер Юнайтед» в 2016-2018 годах.

В воскресенье, 24 ноября, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ипсвича» на выезде.