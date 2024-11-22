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Аморим поведал, что Моуринью рассказал ему о «Манчестер Юнайтед»

22 Ноября 2024 • 19:37 Комментировать
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
1 5.10 X 4.10 2 1.63
24.11 19:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим в пресс-конференции рассказал о том, что о клубе ему рассказал соотечественник Жозе Моуринью.

«Моуринью передал мне сообщение, что это большой клуб, прекрасный клуб с прекрасными людьми. Он прав – так оно и есть. Мы строим новый клуб. Я другой парень. Надеюсь научить футболистов здесь чему-то новому. Это лучший клуб в Англии. Мы хотим побеждать, вот и всё», - сказал Аморим на пресс-конференции.

Напомним, что Жозе Моуринью тренировал «Манчестер Юнайтед» в 2016-2018 годах.

В воскресенье, 24 ноября, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ипсвича» на выезде.

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Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Рубен Аморим ещё теги

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