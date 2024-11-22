Артета рассказал о состоянии Томиясу

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился информацией о состоянии защитника команды Такэхиро Томиясу.

— Томиясу все еще недоступен. Мы не знаем, когда он вернется. Сейчас он уедет на несколько недель, чтобы сменить обстановку и продолжить лечение. Он отличный парень, но он ужасно себя чувствует, когда не может играть, — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 26-летний Томиясу появился на поле только в одной встрече Английской премьер-лиги, сыграв шесть минут.

Завтра, 23 ноября, «Арсенал» примет на своем поле «Ноттингем Форест» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск.