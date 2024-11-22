Аморим: «Я верю в футболистов «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим в воскресенье дебютирует на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». На пятничной пресс-конференции специалист высказал о вызове, который перед ним стоит.

«Я немного мечтатель, я верю в себя. Я верю в клуб, у нас одинаковый настрой. И я действительно верю в футболистов. Я знаю, что вы не верите во многое, но я верю. Я хочу попробовать что-то новое. Вы, ребята, не думаете, что это возможно, но я верю», - сказал Аморим журналистам.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает тринадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Соперником команды Рубена Аморима в воскресенье будет «Ипсвич».