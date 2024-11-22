Артета высказался о сроках восстановления Уайта

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу состояния защитника Бена Уайта. Как известно, футболист недавно перенёс хирургическое вмешательство.

«К сожалению, за последние недели его состояние не улучшилось. Мы знаем Бена как того, кто изо всех сил старается, но дело дошло до решения провести операцию. Бен согласился с этим. Очевидно, что он пропустит несколько месяцев», - сказал Артета на пятничной пресс-конференции.

В субботу «Арсенал» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.