Важный игрок «Тоттенхэма» пропустит матч АПЛ с «Манчестер Сити»

В субботу вечером в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». За лондонскую команду не сыграет ведущий защитник Кристиан Ромеро, о чём рассказал рулевой «шпор» Анге Постекоглу.

«Ромеро не сможет выйти на поле завтра. Мы надеемся, что он будет в порядке на следующей неделе. Что касается тех, что находился в лазарете до этого, они всё ещё недоступны», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Кристиан Ромеро был заменён в перерыве матча сборной Аргентины против Парагвая. Вторую ноябрьскую игру аргентинской сборной, против Перу, защитник пропустил.