Гвардиола назвал условие досрочного ухода из «Манчестер Сити»

В четверг было объявлено о том, что Хосеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» ещё на два года – до конца сезона 2026/2027. Испанец на пресс-конференции назвал условие, при котором покинет клуб раньше.

«Я хотел бы провести здесь ещё два сезона. Но я знаю, что если результаты не будут хорошими, то двух лет не будет. То же самое касается игроков. Каким бы легендарным ты ни был, нужно постоянно выступать на своём уровне. Если нет, то владелец, председатель и фанаты скажут: «Что происходит? Нам нужны перемены». Все находятся под давлением, и я в первую очередь», - сказал Гвардиола.

В субботу, 23 ноября, «Манчестер Сити» проведёт домашний матч против «Тоттенхэма».