«Из-за погоды»: Гвардиола объяснил, почему подписал контракт с «Манчестер Сити» на два года

Хосеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до конца сезона 2026/2027. На пятничной пресс-конференции у испанского специалиста спросили, почему трудовой договор рассчитан на два года, а не на один, как писали в прессе.

«Из-за погоды», - пошутил Гвардиола вначале. «Я не хочу, чтобы в следующем сентябре снова началось: «Это последний год Пепа?» «Продлит ли он контракт снова?» Это была главная причина», - сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В субботу команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «Тоттенхэма» на своём поле.