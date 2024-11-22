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Гвардиола высказался о возможном вылете «Манчестер Сити» из АПЛ

22 Ноября 2024 • 16:43 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1 1.50 X 4.70 2 5.60
23.11 20:30

«Манчестер Сити» могут серьёзно наказать за 115 финансовых нарушений клуба. В прессе писали о том, что «горожане» по итогам разбирательства даже могут вылететь из Премьер-лиги в Чемпионшип. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

«Я уже говорил это шесть месяцев назад. Если мы вылетим из Премьер-лиги, я останусь здесь, а через год мы вернётся в Премьер-лигу. Я чувствовал это и раньше – чувствую это и сейчас», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

В субботу, 23 ноября, «Манчестер Сити» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
22 Ноября 2024 в 16:50
пепка-физрук!
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