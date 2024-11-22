Гвардиола высказался о возможном вылете «Манчестер Сити» из АПЛ

«Манчестер Сити» могут серьёзно наказать за 115 финансовых нарушений клуба. В прессе писали о том, что «горожане» по итогам разбирательства даже могут вылететь из Премьер-лиги в Чемпионшип. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

«Я уже говорил это шесть месяцев назад. Если мы вылетим из Премьер-лиги, я останусь здесь, а через год мы вернётся в Премьер-лигу. Я чувствовал это и раньше – чувствую это и сейчас», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

В субботу, 23 ноября, «Манчестер Сити» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма».