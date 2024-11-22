Гвардиола: «Приятно, что завтра Родри вернётся»

Полузащитник Родри посетит субботний матч «Манчестер Сити» против «Тоттенхэма». Как известно, испанец в нынешнем сезоне не сыграет за «горожан» из-за серьёзной травмы.

«Мы возвращаемся домой после четырёх гостевых матчей. Нам нужно переломить ситуацию и начать побеждать», - сказал на пресс-конференции тренер команды Хосеп Гвардиола.

Родри выиграл «Золотой мяч», но мы так и не смогли его увидеть и поздравить. Приятно, что завтра он вернётся. Он перенёс операцию и делает первые шаги. Думаю, потом он вернётся сюда в январе для восстановления. Судя по тому, что я слышал от врачей, всё идёт очень хорошо. У него хорошее настроение. Он выиграл замечательную награду, и будет принято разделить её со всеми нашими людьми», - рассказал Гвардиола.