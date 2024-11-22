Гвардиола: «Проиграть четыре матча подряд может каждый, но только одна команда смогла выиграть четыре АПЛ подряд»

Хосеп Гвардиола готовит «Манчестер Сити» к домашнему матчу Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Испанский специалист высказался о том, что его команда подходит к игре с серией из четырёх подряд поражений.

«Когда ты проводишь девять лет в одном клубе, ты переживаешь всякие сценарии, всякие ситуации. Можно проиграть четыре матча подряд, но в то же время можно выиграть четыре Премьер-лиги подряд. Проиграть четыре матча кряду может каждая команда, но только одна команда смогла выиграть четыре Премьер-лиги подряд. Это то, что произошло», - сказал Гвардиола журналистам.

Матч «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» стартует 23 ноября в 20:30 по московскому времени.