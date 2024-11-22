Гвардиола прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами на пресс-конференции перед матчем против «Тоттенхэма». Разумеется, рулевой «Манчестер Сити» высказался о продлении контракта с «горожанами».

«Я чувствовал, что должен остаться здесь. Конечно, потому что клуб хотел сохранить меня. Причины понятны – результаты, а также то, что мы давно знаем друг друга. Все мои решения исходили из того, что я чувствую в данный момент. Я не убеждаю себя заранее, а жду. Я решил остаться здесь, и мы согласовали всё за два часа», - сказал Гвардиола.

Как известно, новый контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до завершения сезона 2026/2027.