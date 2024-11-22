«Манчестер Сити» потерял ещё одного футболиста

В последнее время «Манчестер Сити» испытывает довольно серьёзные кадровые проблемы. На пятничной пресс-конференции рулевой команды Хосеп Гвардиола сообщил о потере ещё одного футболиста. Так, травму в расположении сборной Хорватии получил полузащитник Матео Ковачич.

По словам Гвардиолы, Ковачич пропустит «несколько недель или месяц».

Потеря Матео Ковачича является ударом для «Манчестер Сити», учитывая серьёзную травму Родри, полученную два месяца назад. Испанский полузащитник, как известно, не появится на футбольном поле до конца сезона.

В субботу «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Тоттенхэма».