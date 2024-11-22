Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси

«Кто может приблизиться к уровню Месси и Роналду? Думаю, это Эрлинг Холанн. Это единственный футболист, который может приблизиться к ним. Если смотреть на цифры, то он сейчас ближе всех к Лео и Криштиану», - передает слова полузащитника Cadena Ser.