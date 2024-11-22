Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси

Хавбек сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес назвал футболиста, который имеет шансы приблизиться к уровню аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.
«Кто может приблизиться к уровню Месси и Роналду? Думаю, это Эрлинг Холанн. Это единственный футболист, который может приблизиться к ним. Если смотреть на цифры, то он сейчас ближе всех к Лео и Криштиану», - передает слова полузащитника Cadena Ser.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 24-летний скандинавский нападающий провел 11 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами. Срок действующего контракта Эрлинга с «горожанами» рассчитан до середины 2027 года.
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