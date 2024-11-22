Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим прокомментировал уход из «Спортинга»

Португальский специалист Рубен Аморим, недавно возглавивший «Манчестер Юнайтед», высказался о своем уходе из лиссабонского «Спортинга».
«У меня были переговоры с другими клубами во время работы в «Спортинге». Но на тот момент я считал, что нахожусь на своем месте. Мне было трудно уходить, но я должен был сделать это», - передает слова наставника телеканал Sky Sports.
Напомним, что Аморим был назначен главным тренером «красных дьяволов» в ноябре. Португалец сменил у руля манкунианцев нидерландца Эрика тен Хага. Трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2027 года с возможностью пролонгации.
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