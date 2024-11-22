Четыре клуба АПЛ интересуются экс-форвардом «Зенита»

Экс-форвард питерского «Зенита» Юри Алберто, ныне выступающий за «Коринтианс», может перебраться в Английскую премьер-лигу.

Как сообщает TBR Football, в бразильце заинтересованы сразу четыре клуба: «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Сумма трансфера может составить порядка 20 миллионов евро.

23-летний нападающий выступает за «Коринтианс» с июля 2022 года, за это время бразилец сыграл 145 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 17 голевых передач. Действующее соглашение Альберто с клубом рассчитано до 31 декабря 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.