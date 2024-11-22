Гвардиола «назначил» Компани в «Баварию»

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс дал комментарий касательно приглашения в клуб бельгийского специалиста Венсана Компани.
«Компани открытый тренер, который заботится о своих подопечных. Однако мы не знали о нем раньше. Поэтому мы связались с Гвардиолой и узнали его мнение. Пеп сказал, что нужно брать Венсана. По его мнению, Компани должен справиться», - передает слова Хёнесса Bayern&Germany.
Бельгийский тренер возглавил «Баварию» в мае текущего года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор до лета 2027-го.
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