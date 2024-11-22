«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за игрока «Аталанты»

Форвард «Аталанты» Адемола Лукман может сменить клуб.

Как сообщает CaughtOffside, в борьбу за номинанта на «Золотой мяч» включился «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «манкунианцы» планируют провернуть трансфер в летнее трансферное окно. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к Лукману со стороны нескольких европейских топ-клубов, в число которых входит и мадридский «Реал».

27-летний нигериец принял участие в 14 матчах «Аталанты» в нынешнем сезоне, забил восемь голов и отдал пять голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.