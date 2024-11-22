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«Реал» может вернуть полузащитника из «Манчестер Юнайтед»

22 Ноября 2024 • 12:00 Комментировать

Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро может сменить туманный Альбион на Испанию. Об этом рапортуют журналисты Trivela.

Согласно сведениям источника, в подписании 32-летнего полузащитника заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб может оформить сделку в январское трансферное окно. Каземиро может помочь «сливочным» решить проблемы в оборонительной линии после травм ведущих защитников.

Напомним, что полузащитник выступал за испанский гранд с 2013 по 2022 год, после чего присоединился к «красным дьяволам». Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
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