«Реал» может вернуть полузащитника из «Манчестер Юнайтед»

Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро может сменить туманный Альбион на Испанию. Об этом рапортуют журналисты Trivela.

Согласно сведениям источника, в подписании 32-летнего полузащитника заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб может оформить сделку в январское трансферное окно. Каземиро может помочь «сливочным» решить проблемы в оборонительной линии после травм ведущих защитников.

Напомним, что полузащитник выступал за испанский гранд с 2013 по 2022 год, после чего присоединился к «красным дьяволам». Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2026 года.