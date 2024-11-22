Полузащитник «Манчестер Сити» Родри сообщил, когда хочет вернуться после тяжёлой травмы

Опорный полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о восстановлении после травмы колена. Игрок выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок колена.
«Я планирую вернуться в марте или апреле. Хочу еще сыграть в этом сезоне. Думаю, у меня должно все получиться», - передает слова хавбека Cadena Ser.
Напомним, что Эрнандес стал обладателем «Золотого мяча» в этом году.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Родри поучаствовал в двух встречах, не отметившись голевыми действиями. Срок действующего контракта полузащитника с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года. Рыночный ценник игрока – 130 миллионов евро.
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