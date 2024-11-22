Форвард «Манчестер Сити» Холанн назвал лучшего тренера всех времён

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказал мнение о нынешнем наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола лучший тренер в мире. Возможно, лучший из всех, что были», - передает слова норвежского бомбардира Sky Sports в социальных сетях.

Ранее было объявлено о том, что Гвардиола пролонгировал сотрудничество с «Манчестер Сити» до середины 2026 года с возможностью продления на сезон.

Испанский специалист занимает пост рулевого «горожан» с 2016 года. Под его руководством «Манчестер Сити» шесть раз выигрывал чемпионский титул в Премьер-лиге, а также становился триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.