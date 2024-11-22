Левандовски высказался о Гвардиоле

Экс-форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением об испанском тренере Хосепе Гвардиоле, ныне работающем в английском «Манчестер Сити».
«Он был тяжелым для футболистов как человек. Однако Гвардиола гениален в плане тактики. Если все будут следовать за ним, то одержат победы. Позже я заметил, как он изменился. Пеп понял, что если станет более человечным и открытым, то это поможет ему больше, чем тактика», - высказался польский бомбардир на ютуб-канале Рио Фердинанда.
Напомним, что Гвардиола и Левандовски сотрудничали в мюнхенской «Баварии». Испанец тренировал немецкий гранд с 2013 по 2016 год.
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