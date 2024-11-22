Левандовски высказался о Гвардиоле

«Он был тяжелым для футболистов как человек. Однако Гвардиола гениален в плане тактики. Если все будут следовать за ним, то одержат победы. Позже я заметил, как он изменился. Пеп понял, что если станет более человечным и открытым, то это поможет ему больше, чем тактика», - высказался польский бомбардир на ютуб-канале Рио Фердинанда.