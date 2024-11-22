В «Манчестер Сити» высказались о новом контракте Гвардиолы

Председатель правления «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак высказался насчет нового трудового соглашения с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

«Я очень рад, что Гвардиола продолжит работу в клубе. Подписание нового трудового договора позволит Пепу проработать в «Манчестер Сити» более десяти лет и даст возможность и дальше ставить тренерские рекорды», - передает слова председателя пресс-служба «горожан».

Напомним, что испанский тренер руководит «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом Англии. В текущем розыгрыше АПЛ «горожане» с 23 баллами занимают второе место в таблице.