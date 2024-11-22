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Пети назвал игрока «Челси», который нужен Амориму в «Манчестер Юнайтед»

22 Ноября 2024 • 07:45 Комментировать
Лестер
...
Челси
1 6.40 X 4.50 2 1.48
23.11 15:30

Бывший французский футболист Эммануэль Пети хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» нападающего «Челси» Кристофера Нкунку.

27-летний форвард редко выходит в стартовом составе «синих» в Премьер-лиге при Энцо Мареске. Слухи связывают игрока с возможным переходом в другой клуб, и одним из претендентов считается «Манчестер Юнайтед».

«У Рубена Аморима чёткая философия – он точно знает, чего хочет от игроков. Ему нужны умные футболисты, а Нкунку как раз относится к таковым. Он может принести большую пользу команде, учитывая его умение взаимодействовать с нападающими и вингерами. Глядя на раздевалку «Манчестер Юнайтед», можно с уверенностью сказать, что приход Нкунку многое изменит», – цитирует Goal Пети.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Эммануэль Пети Рубен Аморим Кристофер Нкунку ещё теги

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