Родри видит плюсы в своей травме

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

В конце сентября испанец выбыл из строя с повреждением крестообразной связки. Возвращение игрока запланировано на лето следующего года.

«Я стараюсь воспринимать эту ситуацию с положительной стороны. Это позволит мне отдохнуть, набраться сил.

Я играл в очень интенсивном режиме на протяжении многих лет. В конце концов, я не знаю, как сложился бы для меня этот сезон после таких нагрузок. Не знаю, выдержало ли бы моё тело.

Стараюсь принимать всё так, как есть, сохранять оптимистичный настрой и делать всё возможное, чтобы вернуться в лучшем состоянии. Такова моя цель.

Вернусь ли я на прежний уровень? Честно говоря, не сильно об этом беспокоюсь. Хочу вернуться физически здоровым, а остальное – вопрос времени», – приводит City Xtra слова Родри.