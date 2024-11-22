«Челси» следит за восходящей звездой из АПЛ

Нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон остаётся на радарах лондонского «Челси».

«Синие» уже проявляли интерес к перспективному ирландцу ранее, как и многие другие гранды Премьер-лиги. По сведениям журналиста Саймона Филлипса, «Челси» по-прежнему наблюдает за 20-летним форвардом, несмотря на его спад. В настоящий момент игрок вынужден довольствоваться ролью запасного в «Брайтоне».

Эван Фергюсон забил один гол в шести матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. В стартовом составе футболист вышел только однажды.

Согласно оценке Transfermarkt, текущая стоимость Фергюсона составляет 45 млн евро.