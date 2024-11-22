Родри высказался о решении Гвардиолы продлить контракт с «Манчестер Сити»

Футболист «Манчестер Сити» Родри Эрнандес прокомментировал договорённость между клубом и Хосепом Гвардиолой по новому контракту.

Главный тренер «горожан» поставил подпись в договоре, рассчитанном до лета 2027 года. Об этом было объявлено официально в четверг.

«Это потрясающая новость. Рад, что Пеп Гвардиола остаётся в «Манчестер Сити». Отличная новость для всех нас. Очень рад продолжать совместную работу с ним», – заявил в интервью El Larguero ныне травмированный обладатель «Золотого мяча».

Хосеп Гвардиола занял должность рулевого английского гранда перед началом сезона-2016/17.