«Ливерпуль» и «Ювентус» готовы побороться за игрока «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас интересен другим клубам.

Ранее сообщалось, что в подписании игрока заинтересован «Милан», за который тот выступал на правах аренды с 2020 по 2023 год. Как информирует Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, на 25-летнего футболиста также претендуют «Ливерпуль» и «Ювентус», уже связавшиеся с «Реалом» относительно зимнего перехода марокканца.

Браим Диас вышел на поле в девяти матчах «сливочных» в нынешнем сезоне, но в старте появился только дважды. На счету атакующего хавбека один забитый мяч и два результативных паса. Эксперты Transfermarkt оценивают игрока в 40 млн евро.