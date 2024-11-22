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«Ливерпуль» и «Ювентус» готовы побороться за игрока «Реала» слухи

22 Ноября 2024 • 06:15 Комментировать
Милан
...
Ювентус
1 2.15 X 3.25 2 3.55
23.11 20:00

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас интересен другим клубам.

Ранее сообщалось, что в подписании игрока заинтересован «Милан», за который тот выступал на правах аренды с 2020 по 2023 год. Как информирует Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, на 25-летнего футболиста также претендуют «Ливерпуль» и «Ювентус», уже связавшиеся с «Реалом» относительно зимнего перехода марокканца.

Браим Диас вышел на поле в девяти матчах «сливочных» в нынешнем сезоне, но в старте появился только дважды. На счету атакующего хавбека один забитый мяч и два результативных паса. Эксперты Transfermarkt оценивают игрока в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Ливерпуль Ювентус Браим Диас трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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МИЛАН ЮВЕНТУС
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