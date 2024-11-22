Родри рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч»

Хавбек «Манчестер Сити» Родри поведал о том, кому из претендентов на «Золотой мяч» достались бы его голоса.

Именно испанец стал обладателем престижной награды на церемонии, прошедшей в конце октября. На втором и третьем местах финишировали Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем соответственно.

«Если бы я был журналистом, то сначала проголосовал бы за себя, вторым выбрал бы Карвахаля, а третьим – Винисиуса», – приводит Madrid Universal ответ триумфатора.

Даниэль Карвахаль, которого Родри поставил на второе место, стал лишь четвёртым, несмотря на победу в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы.