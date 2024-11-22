«Бенфика» установила ценник на Кёкчю, который интересен «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю»

Полузащитник «Бенфики» Оркун Кёкчю оказался в сфере интересов топ-клубов Английской премьер-лиги.

В числе претендентов на турецкого футболиста фигурируют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». По данным CaughtOffside, желающим приобрести 23-летнего хавбека придётся выложить порядка 60 млн фунтов стерлингов (72 млн евро) – именно в такую сумму «Бенфика» оценивает своего игрока.

Оркун Кёкчю отметился четырьмя голами и трижды ассистировал товарищам по команде, проведя 15 матчей за лиссабонский коллектив в текущем сезоне. Стоимость полузащитника на известном портале Transfermarkt – 28 млн евро.