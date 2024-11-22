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«Бенфика» установила ценник на Кёкчю, который интересен «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю»

22 Ноября 2024 • 05:47 Комментировать
Бенфика
...
Эштрела
23.11 23:45

Полузащитник «Бенфики» Оркун Кёкчю оказался в сфере интересов топ-клубов Английской премьер-лиги.

В числе претендентов на турецкого футболиста фигурируют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». По данным CaughtOffside, желающим приобрести 23-летнего хавбека придётся выложить порядка 60 млн фунтов стерлингов (72 млн евро) – именно в такую сумму «Бенфика» оценивает своего игрока.

Оркун Кёкчю отметился четырьмя голами и трижды ассистировал товарищам по команде, проведя 15 матчей за лиссабонский коллектив в текущем сезоне. Стоимость полузащитника на известном портале Transfermarkt – 28 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Манчестер Юнайтед Оркун Кекчю трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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Сегодня, 22 Ноября
05:47 · Англия. Премьер-лига
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