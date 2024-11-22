Родри ответил, как отреагирует на звонок «Реала»

Хавбек «Манчестер Сити» Родри Эрнандес в очередной раз получил вопрос о мадридском «Реале».

По ходу текущего сезона различные источники сообщали о заинтересованности «королевского клуба» в подписании испанца. Слухи утихли после травмы крестообразной связки, которую игрок получил в сентябре.

«Что будет, если мне позвонит «Реал»? Конечно, это большая честь, когда тебе звонит лучший и самый успешный клуб в истории. Ты обязан прислушаться», – сказал в разговоре с El Larguero обладатель «Золотого мяча».

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. До переезда в Англию он представлял цвета мадридского «Атлетико» и «Вильярреала».