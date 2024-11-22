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Аморим знает, как вернуть «Манчестер Юнайтед» былую славу

22 Ноября 2024 • 05:17 Комментировать
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
1 5.10 X 4.10 2 1.63
24.11 19:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим намерен сделать ставку на тренировки, а не на трансферы.

По имеющимся данным, португальский наставник вряд ли сможет рассчитывать на значительное усиление состава в январское трансферное окно. Впрочем, методы экс-рулевого «Спортинга» заключаются в другом: по данным United Zone, Аморим планирует сосредоточиться на развитии игроков путём тренировок вместо осуществления дорогостоящих трансферов. Именно так, по мнению специалиста, клуб может вернуть былую славу.

Уже в воскресенье состоится дебютный матч Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Соперником «красных дьяволов» будет «Ипсвич».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим

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