Аморим знает, как вернуть «Манчестер Юнайтед» былую славу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим намерен сделать ставку на тренировки, а не на трансферы.

По имеющимся данным, португальский наставник вряд ли сможет рассчитывать на значительное усиление состава в январское трансферное окно. Впрочем, методы экс-рулевого «Спортинга» заключаются в другом: по данным United Zone, Аморим планирует сосредоточиться на развитии игроков путём тренировок вместо осуществления дорогостоящих трансферов. Именно так, по мнению специалиста, клуб может вернуть былую славу.

Уже в воскресенье состоится дебютный матч Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Соперником «красных дьяволов» будет «Ипсвич».